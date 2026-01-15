Эксперт РСТ Абасов отметил, что США подтвердили стабильную выдачу виз россиянам

Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов сообщил сайту телеканала «Звезда» , что в настоящее время нет оснований ожидать ограничений для российских граждан в получении виз США.

Специалист указал на статистические данные, подтверждающие рост числа выданных виз и совершаемых поездок.

«Количество виз, выданных россиянам в январе-апреле 2025 года, составило примерно 26-27 тысяч, и столько же состоялось поездок», — пояснил Абасов.

При этом он подчеркнул, что ограничения касаются преимущественно претендентов на рабочую и миграционную визы, а туристы и бизнесмены могут свободно подавать документы.

Подтверждение заявлений содержится в официальных комментариях представителей США, где отмечается стабильность визовых процедур для россиян, подчеркнула специалист.