Эксперт «РР Консалт» Чернова отметила, что условия повышения зарплаты могут быть в трудовом договоре

Деньги играют ключевую роль в трудовых отношениях, однако обсуждение финансовых вопросов часто становится камнем преткновения для обеих сторон. Эксперт консалтинговой компании «РР Консалт» Анастасия Чернова поделилась с «Известиями» рекомендациями по подготовке к беседе с начальством о повышении зарплаты.

По словам специалиста, прежде всего сотруднику следует взвесить все последствия предстоящего разговора. Чернова напомнила, что повышение зарплаты может повлечь за собой увеличение ответственности и сложности задач.

Эксперт рекомендовала ознакомиться с правилами компании, прописанными в трудовом договоре или должностной инструкции, где могут быть условия повышения зарплаты. Аргументы для разговора должны быть вескими: необходимо продемонстрировать влияние своей работы на результаты компании и показать конкретные достижения.

Регулярные рабочие встречи могут помочь постепенно ввести тему повышения и снизить напряженность в разговоре. Если сотрудник получает предложение от другой компании, стоит тщательно продумать контрофер, но не использовать его как способ давления на работодателя.