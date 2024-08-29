Эксперт РОЦИТ Ксензов призвал защитить ребенка от цифровых угроз на YouTube

На YouTube отсутствуют четкие и унифицированные алгоритмы контроля за содержимым, что делает невозможным ограничение доступа детей к видео, способным нанести вред их физическому и психическому здоровью. Об этом «ФедералПресс» заявил эксперт РОЦИТ Максим Ксензов.

По его словам, рекомендательные алгоритмы платформы могут предлагать материалы, не соответствующие возрастным категориям ребенка, что увеличивает вероятность того, что они столкнутся с контентом, который может травмировать психику.

Эксперт отметил, что даже если на первый взгляд видео не выглядит опасным, стоит серьезно задуматься о том, как ребенок воспримет образы и модели поведения, показанные на западных ресурсах.

Еще одной важной проблемой в интернете, с которой могут столкнуться дети, является угроза мошенничества, кибербуллинга и давления со стороны равесников. Это становится особенно актуальным, если дети смотрят контент на YouTube без надлежащего родительского контроля.

«Сознательная пропаганда». Захарова назвала лицемерами западных журналистов под Курском

официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Российская армия освобождает Донбасс. История Селидова, Покровска, Мирнограда и Украинска

Избиения сына и отказ от алиментов. В чем Ирина Болгар обвинила Дурова

Павел Дуров — наш Нео? Как усмиряют своих

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Производитель промышленных роботов запустит производство в «Технополис Москва»

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте