Эксперт РОЦИТ Ксензов призвал защитить ребенка от цифровых угроз на YouTube

На YouTube отсутствуют четкие и унифицированные алгоритмы контроля за содержимым, что делает невозможным ограничение доступа детей к видео, способным нанести вред их физическому и психическому здоровью. Об этом «ФедералПресс» заявил эксперт РОЦИТ Максим Ксензов.

По его словам, рекомендательные алгоритмы платформы могут предлагать материалы, не соответствующие возрастным категориям ребенка, что увеличивает вероятность того, что они столкнутся с контентом, который может травмировать психику.

Эксперт отметил, что даже если на первый взгляд видео не выглядит опасным, стоит серьезно задуматься о том, как ребенок воспримет образы и модели поведения, показанные на западных ресурсах.

Еще одной важной проблемой в интернете, с которой могут столкнуться дети, является угроза мошенничества, кибербуллинга и давления со стороны равесников. Это становится особенно актуальным, если дети смотрят контент на YouTube без надлежащего родительского контроля.