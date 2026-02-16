Эксперт РОЦИТ Капранов отметил, что вопрос этичности использования информации стал актуален во многих странах

Эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов в беседе с ИА НСН отметил, что вопрос этичности использования информации стал актуален во многих странах.

По его словам, необходимо установить четкие рамки для компаний, особенно для крупных технологических корпораций, которые часто ориентированы на прибыль и могут использовать данные неэтично.

«Влияние очевидно, когда формируются пузыри нарративов, повестка, а люди, не понимая того, становятся частью социальных экспериментов, которые проводят владельцы платформ. Это гигантское пространство для манипуляций, которое очень быстро и эффективно перебрасывается в офлайн», — подчеркнул эксперт.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов также отметил положительную динамику в сфере защиты персональных данных в России. По его информации, в 2024 году было зафиксировано 135 фактов утечек с 710 млн записей, а за аналогичный период 2025 года — уже 103 факта утечек и 50 миллионов записей.