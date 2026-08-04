Эксперт Россельхозцентра Новоселова рассказала, что главный сигнал к уборке — пожелтение и усыхание нижних листьев

Начальник отдела защиты растений Курганского филиала Россельхозцентра Екатерина Новоселова поделилась рекомендациями по сбору и сушке чеснока. Правильная уборка и сушка помогут сохранить урожай до весны без гнили и потери вкуса, написало Ura.ru .

Главный сигнал к уборке — пожелтение и усыхание нижних листьев. Выкапывать чеснок можно, когда увядшей листвой покрыта примерно треть или половина стебля. У стрелкующихся сортов о зрелости также говорит выпрямившаяся стрелка и растрескавшаяся семенная коробочка. Внешняя оболочка спелой головки должна быть плотной и сухой, нередко — с фиолетовыми прожилками.

Для уборки лучше выбрать сухой день и дождаться, когда почва хорошо просохнет. Чеснок рекомендуется аккуратно подкапывать вилами, затем вручную стряхивать с него землю. Выдергивать чеснок за ботву не стоит — можно повредить донце, и головка быстро начнет портиться.

В хорошую сухую погоду головки можно разложить в один слой в тени. Прямые солнечные лучи для чеснока нежелательны: они могут вызвать ожоги, из-за которых зубчики становятся мягкими и хуже хранятся. После первоначальной просушки урожай нужно перенести в хорошо проветриваемое помещение — под навес, на чердак или в сарай.

Полная сушка занимает две-три недели. Готовность определяют по шейке: она должна стать тонкой, полностью сухой и шуршащей. Обрезку проводят только после того, как чеснок полностью высох. Если укоротить стебли и корни раньше времени, в головки может проникнуть инфекция, а срок хранения урожая сократится.