Эксперт Роскачества Завьялова поделилась рекомендациями по выбору зонта

По мнению Завьяловой, при выборе зонта важно обратить внимание на конструкцию. Каркас должен быть выполнен из долговечных материалов, например, стали. Также стоит учитывать количество спиц — их должно быть не менее 10–16. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки ветра и предотвращает поломку при выворачивании купола.

При выборе материала купола эксперт рекомендует отдать предпочтение более плотному полиэстеру с водоотталкивающей пропиткой. Нейлон — более дешевый и тонкий материал, который со временем растягивается и теряет цвет.

Особое внимание стоит уделить механизму открывания зонта. Механические зонты с минимальным количеством движущихся частей служат дольше, чем автоматические. Однако качественные современные автоматические зонты также могут иметь высокую надежность. При покупке следует проверить, как работают механизмы, убедиться в плавности открытия и закрытия зонта, отсутствии люфтов в механизме и ручке, а также качестве креплений спиц и ткани купола.