Эксперт Роскачества Вяльшина отметила, что за потерю электронной подписи предусмотрена ответственность

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина сообщила NEWS.ru , что за утрату электронной подписи граждане России могут быть привлечены к ответственности. Наказание возможно, если будет установлено небрежное отношение к обеспечению сохранности ЭП.

По словам эксперта, если владелец квалифицированной электронной подписи проявил должную заботу о ее сохранности и оперативно сообщил об утере или краже, то ответственность обычно возлагается на кредитную организацию или третьих лиц. Если же несанкционированное использование ЭП произошло по вине владельца, например, из-за халатного хранения паролей или промедления с блокировкой, наказание может частично или полностью лечь на него.

Вяльшина предупредила, что важно немедленно блокировать утерянную подпись и информировать все вовлеченные организации.

Ранее в пресс-службе Роскачества заявили, что злоумышленники могут оформить кредит на жертву, украв ее электронную подпись. По информации ведомства, потеря ключа может привести к утрате банковских сбережений.