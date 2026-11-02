Эксперт Роскачества Шульженко посоветовала описывать в резюме результаты, а не обязанности

Соискателям стоит сместить акцент в резюме с перечисления обязанностей на демонстрацию достигнутых результатов. Об этом в беседе с RT сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

По словам специалиста, общие формулировки вроде «ответственный», «коммуникабельный» или «стрессоустойчивый» встречаются в каждом втором резюме и не показывают, какой результат человек принесет компании. Шульженко отметила, что не выделяются и универсальные резюме, которые массово рассылают без адаптации под конкретную вакансию: такие анкеты часто отсеиваются еще на этапе автоматизированного отбора.

«Не нужно описывать все, что делалось за последние годы. Лучше выделить именно тот опыт, который напрямую связан с желаемой должностью, и подкрепить личные качества примерами из реальных рабочих ситуаций», — пояснила она.

Молодым специалистам без большого опыта, по словам Шульженко, не стоит недооценивать учебные и внеучебные проекты, если в их рамках решались реальные задачи: важно показать цель, инструменты и полученный результат.