Эксперт Роскачества Шульженко объяснила, что забирать канцелярию с работы в ряде случаев можно

Если сотрудник забирает домой имущество работодателя, например канцелярские принадлежности или флешки, то важно понимать цель таких действий. Об этом сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко в беседе с RT .

Если вещи выданы для выполнения рабочих задач и сотрудник использует их по назначению, например работает удаленно или выполняет задачи вне офиса, нарушения, как правило, не возникает. Однако если имущество забирают для личного пользования без согласия работодателя, это может привести к спорной ситуации.

По словам эксперта, каждый случай рассматривается индивидуально с правовой точки зрения. Необходимо установить обстоятельства произошедшего, наличие умысла и соблюсти предусмотренные законом процедуры.

Если в компании заранее определены правила использования имущества вне офиса, а также порядок его выдачи и возврата, большинство вопросов снимается.