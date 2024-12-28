Эксперт Роскачества Саратцева: белье, украшения и бытовая техника относятся к невозвратным товарам

Закон предусматривает 14-дневный срок для возврата товаров, но есть исключения. Какие вещи невозможно вернуть продавцу рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева «Парламентской газете» .

По словам специалиста, к невозвратной категории относится сложная бытовая техника, носки, белье, домашний текстиль и продукты. Также невозможно вернуть ювелирные украшения, которые продаются с условием подписания информированного согласия о проверке изделий, отмечает сайт «Мир 24».

Несмотря на это, покупатель может сначала направить претензию продавцу. Если ответа нет в течение 10 рабочих дней, можно обратиться в Роспотребнадзор, суд или общественную организацию по защите прав потребителей.