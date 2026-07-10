Эксперт Роскачества Поздняков рассказал, что обычные лекарства можно брать в салон самолета

Пассажиры могут перевозить лекарства в ручной клади и багаже, но правила зависят от состава препарата, формы выпуска и маршрута перелета. Об этом RT рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По словам специалиста, обычные лекарственные средства можно брать в салон самолета без дополнительных разрешений. Правила воздушных перевозок даже позволяют провозить их сверх установленной нормы — в количестве, необходимом на время полета.

С сиропами, мазями, кремами и растворами действует общее правило для всех жидкостей в салоне: каждая емкость не должна быть больше 100 миллилитров, а суммарный объем — не более литра.

Шприцы и ручки для инъекций лучше всего провозить в багаже. Однако если они потребуются во время перелета, их разрешат взять в ручную кладь.