Эксперт Роскачества Поздняков рассказал, что граждане могут инициировать проверки пляжей при обнаружении нарушений

По заявлению Роскачества, любой человек может инициировать официальную проверку пляжа, если обнаружит нарушения. Перед открытием сезона владелец пляжа должен подать заявление-декларацию в МЧС России, подтверждая безопасность и соответствие требованиям. Об этом рассказал RT директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Как отметил эксперт, перед началом эксплуатации пляжа проводятся лабораторные исследования качества воды и песка, а также водолазное обследование и очистка дна. На основании проведенной экспертизы выдается санитарно-эпидемиологическое заключение.

Однако, если граждане заметят несоответствия, они могут подать письменное заявление или жалобу в соответствующие органы. Для эффективной проверки важно направить жалобу в правильное ведомство в зависимости от сути нарушений.

«Роспотребнадзор проверяет соответствие воды и песка нормативам, наличие туалетов и раздевалок, а также чистоту территории. ГИМС МЧС России следит за наличием водолазного обследования дна, развертыванием спасательного поста, ограждением зон купания буйками и информационными стендами с правилами безопасности. Органы местного самоуправления обычно отвечают за отвод земельного участка под пляж, его благоустройство и установление мест, где купание запрещено», — пояснил Поздняков.

Подать обращение можно несколькими способами: в письменной форме по почте, в электронной форме на официальном сайте органа или лично. Обращение не должно быть анонимным, следует указать свои Ф. И. О., адрес для ответа, описать суть нарушений и приложить доказательства при их наличии. Общий срок рассмотрения по закону составляет 30 дней, в исключительных случаях он может быть продлен еще на 30 дней.