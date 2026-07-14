Эксперт Роскачества Поздняков призвал проверять наличие долгов за ЖКУ при покупке жилья

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил в беседе с RT , что при покупке квартиры новый собственник не обязан платить по долгам предыдущего хозяина за коммунальные услуги.

По словам специалиста, долги за ресурсы, содержание жилого помещения, вывоз мусора или отопление остаются на предыдущем владельце. Но обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме переходит к новому собственнику.

Поздняков посоветовал при покупке квартиры проверять состояние расчетов по взносам на капитальный ремонт и запрашивать справку о наличии или отсутствии задолженности. Часто стороны сделки учитывают задолженность по капремонту в цене объекта или оговаривают порядок ее погашения в договоре купли-продажи.