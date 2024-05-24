Эксперт Роскачества Поздняков: поездка на электросамокате с пассажиром может привести к поломке из-за перегрузки

На одном электросамокате может ехать только один человек — водитель. Перевозка пассажира может привести к поломке средства индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.

По словам эксперта, это небезопасно и может повлиять на устойчивость и маневренность электросамоката. Перевозить пассажира можно только на тех моделях, которые для этого предназначены.

Чтобы на одном СИМ не передвигались более одного человека, некоторые арендные организации вводят штрафы, отметил Поздняков.