Эксперт Роскачества Паршикова назвала недоверие признаком токсичного начальника
Старший консультант Beyond Taylor и эксперт Роскачества Марина Паршикова в беседе с RT обозначила три признака токсичного руководителя.
Тревожным сигналом специалист назвала недоверие и чрезмерный контроль. Вместо слежения за каждым действием сотрудника лучше выстраивать прозрачность внутри команды.
«Доверие не исключает контроля, однако важно работать с контролем на системном уровне, в том числе выстраивая инфраструктуру процессов и культуру взаимоотношений», — отметила эксперт.
Паршикова указала на размывание границ рабочего дня как еще один признак токсичности. Она также порекомендовала обратить внимание на контекст обратной связи от начальника.
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