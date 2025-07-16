Эксперт Роскачества Паршикова назвала недоверие признаком токсичного начальника

Старший консультант Beyond Taylor и эксперт Роскачества Марина Паршикова в беседе с RT обозначила три признака токсичного руководителя.

Тревожным сигналом специалист назвала недоверие и чрезмерный контроль. Вместо слежения за каждым действием сотрудника лучше выстраивать прозрачность внутри команды.

«Доверие не исключает контроля, однако важно работать с контролем на системном уровне, в том числе выстраивая инфраструктуру процессов и культуру взаимоотношений», — отметила эксперт.

Паршикова указала на размывание границ рабочего дня как еще один признак токсичности. Она также порекомендовала обратить внимание на контекст обратной связи от начальника.