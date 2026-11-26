Потеря связи с устройствами и отсутствие эффекта от перезагрузки указывают на необходимость заменить Wi-Fi-роутер. Об этом сайту NEWS.ru сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам эксперта, старые и бюджетные маршрутизаторы имеют ограничения по количеству одновременно подключенных гаджетов. Если устройству больше пяти лет, оно часто не поддерживает современные стандарты шифрования и протокол IPv6, из-за чего новая техника подключается с ограничениями, отметила «Мойка78».

Кузьменко добавил, что подключенные к сети старые приборы — например, умные лампочки или принтеры — заставляют роутер снижать скорость для всех остальных устройств. Кроме того, причиной неполадок может стать износ блока питания, который со временем начинает выдавать меньший ток и не справляется с нагрузкой.