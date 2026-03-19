Эксперт Роскачества Ганькина рассказала о возможности трудоустройства в двух компаниях

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с RT разъяснила, что законодательство не запрещает гражданам иметь вторую работу.

По словам эксперта, сотрудники могут быть официально трудоустроены как по основному месту работы, так и по совместительству. Однако работодатели все чаще отслеживают возможное возникновение конфликта интересов и защищают конфиденциальную информацию.

«Чаще всего при трудоустройстве вы сможете найти у себя в трудовом договоре пункты о неразглашении коммерческой тайны, а иногда и запрет на работу в конкурирующих организациях», — предупредила специалист.

Она объяснила, что такие ограничения должны быть обоснованными и правильно оформлены.