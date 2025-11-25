Эксперт Роскачества Ганькина рассказала о возможности оспорить запрет на перекус во время работы

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина поделилась с RT размышлениями о праве россиян принимать пищу во время нахождения на рабочем месте.

По словам эксперта, соответствующий вопрос тесно связан с балансом между формальными правилами и доверием в коллективе. С точки зрения законодательства, работодатель может устанавливать определенные ограничения.

«Полный запрет на то, чтобы выпить воды или перекусить, без объективных причин (например, соображений безопасности) может быть оспорен как необоснованное ухудшение положения работника», — предупредила специалист.

Как пояснила Ганькина, действительно эффективные рабочие отношения строятся не на запретах, а на взаимном уважении и осознанности.