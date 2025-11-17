Эксперт Роскачества Ганькина предупредила, что за повреждение имущества на работе грозит материальная ответственность

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала RT , что последствия для сотрудника, повредившего имущество работодателя, зависят от того, было ли действие умышленным или произошло по неосторожности.

По словам эксперта, Трудовой кодекс РФ четко определяет материальную ответственность работника. Если будет доказано, что сотрудник причинил ущерб умышленно, в состоянии опьянения или в результате правонарушения, то наступает полная материальная ответственность.

Ганькина объяснила, что за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). Однако работодатель может полностью или частично отказаться от взыскания ущерба с учетом обстоятельств.

«Процедура взыскания строго регламентирована. Работодатель не имеет права просто удержать сумму из зарплаты. Он должен провести служебное расследование, затребовать у сотрудника письменное объяснение и издать соответствующий приказ», — отметила собеседница.

Сотрудник же вправе обжаловать решение в суде или государственной инспекции труда, подчеркнула Ганькина.