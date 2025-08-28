Эксперт Роскачества Ганькина отметила, что сотрудники часто лишаются повышенной оплаты из-за неоформленных переработок

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в интервью сайту Lenta.ru рассказала о самых распрастрененных нарушениях прав работников в России.

По словам эксперта, недобросовестные работодатели чаще всего нарушают права сотрудников, оформляя их по гражданско-правовым договорам вместо трудовых и незаконно увольняя.

«По договору ГПХ организация не платит отпускные, больничные и не предоставляет другие гарантии. Суды все чаще встают на сторону работников, признают такие отношения трудовыми», — привел слова специалиста Ura.ru.

Также распространены случаи незаконных увольнений без предложения альтернативных вакансий при сокращении и с давлением на сотрудников. Работодатели часто нарушают режим рабочего времени, заставляя сотрудников работать после смены или в праздники без должного оформления переработок.

«Работник лишается повышенной оплаты за сверхурочную работу. Закон требует фиксировать все дополнительное время и оплачивать его по повышенным ставкам, но на практике это правило соблюдается не всегда», — добавила Ганькина.