Эксперт Роскачества Ганькина отметила, что обязанность индексации зарплаты есть только у госорганов

Директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с RT рассказала, что есть несколько оснований для пересмотра уровня заработной платы, в том числе прописанных в законодательстве.

«Обеспечение уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги согласно ст. 134 Трудового кодекса РФ», — отметила эксперт.

Однако она подчеркнула, что индексировать зарплату обязаны только государственные органы, органы местного самоуправления и государственные и муниципальные учреждения.

По словам Евгении Ганькиной, разговор о повышении зарплаты с наставником требует подготовки. Специалист посоветовала формулировать свои ожидания корректно, конкретно и профессионально.