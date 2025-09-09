Эксперт Роскачества Ганькина назвала сплетни признаком токсичного коллектива

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина поделилась с « Газетой.ru » информацией о том, как распознать токсичную атмосферу на работе.

Одним из первых тревожных сигналов эксперт назвала сплетни. В токсичном коллективе вместо прямого обсуждения проблем сотрудники могут предпочитать перешептывания за спиной с эмоциональными оценками действий коллеги.

Также специалист отметила постоянные манипуляции как второй маркер токсичности. Это может проявляться в продвижении своих интересов за счет других, игре на чувствах или демонстративном обесценивании чужих усилий.

Третий и четвертый маркеры — интриги и чрезмерная конкуренция. В таких условиях люди боятся делиться идеями, опасаясь, что их перехватят, а вместо поддержки происходит подсиживание или «ходьба по головам», пояснила Ганькина.