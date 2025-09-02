Эксперт Роскачества Давлекамова отметила, что сбалансированное питание помогает настроиться на рабочий лад после отпуска

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова поделилась с News.ru способами помочь организму справиться с акклиматизацией после отпуска. Она подчеркнула, что сбалансированное питание и достаточное количество полезных веществ играют ключевую роль в этом процессе.

Для нормализации сна и настройки биологических часов Давлекамова рекомендовала употреблять индейку, курицу, сыр, творог, орехи и бобовые. Также эксперт отметила важность употребления функционального хлеба, богатого нутриентами, витаминами и полезными веществами.

Питьевой режим также имеет значение, так как перелеты и жаркий климат могут привести к обезвоживанию. Помимо воды, восстановить баланс помогут лимонады, богатые витамином В.

Для поддержания пищеварения рекомендуется включить в рацион кефир, натуральный йогурт без добавок и кислую капусту. От тяжелой, жирной пищи, избытка сладкого и алкоголя в первую неделю после возвращения лучше отказаться, подчеркнула специалист.