Для получения выплаты необходимо зафиксировать инцидент: вызвать ГИБДД, если произошло ДТП, или полицию при противоправных действиях. В страховую компанию подается соответствующий пакет документов, хотя при столкновении двух машин возможен европротокол. По словам эксперта, такие обращения поступают каждую зиму, а стоимость полиса часто оказывается ниже цены самостоятельного ремонта.

По ОСАГО компенсация возможна только в том случае, если виновником был водитель снегоуборочной техники и у него имеется действующий полис. На ручные снегоуборщики действие ОСАГО не распространяется. Юристы также напоминают, что при наезде на яму ущерб можно взыскать с дорожной службы, но для этого необходимо вызвать ГИБДД для фиксации дефекта дорожного покрытия.