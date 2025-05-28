Эксперт Рощин рассказал, что депрессия может передаваться на психологическом уровне

Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с ИА НСН заявил, что длительные отношения могут привести к формированию общих жизненных установок и настроения у партнеров. Он прокомментировал исследование ученых, которые пришли к выводу, что депрессия и тревожность могут передаваться через микробы в полости рта, например, при поцелуях. Однако, по мнению Рощина, это возможно и на психологическом уровне.

«Если человек изначально веселый и заводной, он постепенно и своего супруга делает таким. А если один из партнеров настроен минорно, склонен к депрессии, он постепенно и это передает и своему партнеру», — цитирует эксперта сайт «Газета.Ru».

Психолог добавил, что доминирующий в отношениях партнер чаще всего влияет на настроение второго человека, который бессознательно подстраивается под него. Специалисты на консультациях часто спрашивают пациентов о характере и настроении их партнеров.

По его Рощина, повлиять на самочувствие и настроение могут даже шутки и выражение лица близкого человека. Это касается не только семей, но и людей, живущих рядом, например, сокамерников.