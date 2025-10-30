Эксперт РОСБИОТЕХа Фоменко назвала жидкость в упаковке признаком того, что мясо и курица обработаны химией

Производители иногда используют химические препараты для улучшения внешнего вида и увеличения веса мяса и курицы. Заведующая кафедрой пищевой безопасности РОСБИОТЕХа Наталья Фоменко рассказала «Газете.Ru» , как распознать такой продукт по внешним признакам.

Эксперт отметила, что первый признак — это неестественно яркий цвет. Куриная грудка должна быть бледно-розовая или немного серая, говядина — насыщенно-красная, свинина — светло-розовая. Еще один важный признак — жидкость в упаковке.

«Растворы вкалывают в мясо для увеличения веса. В них могут содержаться фосфаты, нитриты и нитраты натрия для удержания воды, но эти компоненты вредят здоровью», — цитируют эксперта «Известия».

Наличие влаги можно увидеть перед готовкой, а следы от шприцев обычно не видны. По словам Фоменко, такое мясо можно готовить, но оно может быть жестким из-за инъекций растворов, которые придают ему влагу и вкус.