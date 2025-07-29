Эксперт Росбиотеха Абдуллаева посоветовала добавлять в закрутки листья вишни

Засолка огурцов и помидоров требует соблюдения технологии, позволяющей избежать образования плесени. Рекомендации по правильному консервированию предоставила заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета «Росбиотех» Асият Абдуллаева, сообщил Life.ru .

Специалист посоветовала выбирать для засолки свежие и плотные плоды без повреждений. Огурцы предпочтительно брать молодые, с черными шипами, а помидоры — некрупные, с толстой кожицей.

По словам эксперта, важно не забыть о специях: укропе, чесноке, листьях хрена, смородины или вишни. Они содержат фитонциды, которые подавляют рост микроорганизмов. Абдуллаева рекомендовала отдавать предпочтение каменной соли вместо йодированной.

Для профилактики развития опасных бактерий, вызывающих ботулизм, следует добавить в рассол одну столовую ложку девятипроцентного уксуса или лимонную кислоту.