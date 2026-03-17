Эксперт РЭУ Плеханова Чирикова напомнила, что хотя бы одна часть отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней

Ежегодный оплачиваемый отпуск в России предоставляется в календарных днях. В него входят обычные субботы и воскресенья, которые оплачиваются наравне с буднями. Это значит, что включить выходные в отпуск можно совершенно законно. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT .

Эксперт отметила, что работник может оформлять отпуск кусками по две субботы и два воскресенья подряд, если обе стороны согласны и одна часть отпуска уже использована на 14 календарных дней. Однако, как подчеркнула специалист, Государственная инспекция труда по Ставропольскому краю указала, что отпуск исключительно в выходные предоставлять нельзя, так как это может быть расценено как подмена отпуска денежной компенсацией.

Чирикова также напомнила о правилах дробления отпуска.

«Разделить отпуск на части можно только по соглашению работника и работодателя, и хотя бы одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней», — объяснила она.

Работодатель не вправе навязывать включение выходных в каждую часть отпуска. Если тратить отпускные дни на тот период, когда сотрудник и без того не работает, остаток отпуска уменьшится, а реального дополнительного отдыха он не получит. По мнению эксперта, самый безопасный формат на 2026 год выглядит так: одна часть отпуска составляет 14 календарных дней, а остальные части оформляются по соглашению сторон и не выглядят как систематическое совпадение с выходными.