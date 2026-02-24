Эксперт РЭУ имени Плеханова Чирикова рассказала, что новый закон защитит россиян от списаний по удаленным картам

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать закон, который направлен на решение проблемы несанкционированных списаний по банковским картам, уже удаленным из аккаунта пользователя. О нем рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT .

Как сообщила эксперт, теперь продавцы подписок не смогут использовать банковские реквизиты, если пользователь отказался их сохранять или отвязал карту. Это означает, что при отказе от подписки и удалении платежного метода сервис обязан немедленно прекратить любые автоматические списания.

Изменения внесены в закон «О защите прав потребителей». Теперь любое автоматическое списание должно сопровождаться подтверждением, а не осуществляться «по инерции».

Чирикова подчеркнула, что пользователи по-прежнему должны контролировать, где именно оформлена подписка. Если она оформлена через App Store или Google Play, отписка в приложении не сработает — необходимо отменить ее в аккаунте магазина. Таким образом, закон защищает от списаний по удаленным реквизитам, но не избавляет пользователя от необходимости следить за своими активными подписками.