Эксперт Мкртчян высказала опасения по поводу повторного использования донорского биоматериала
Руководитель банка репродуктивных клеток «Репробанк» Татевик Мкртчян рассказала радиостанции «Говорит Москва» о рисках, связанных с многократным использованием биоматериала одного донора.
Она подчеркнула, что это может привести к увеличению вероятности наследственных заболеваний у детей через два-три поколения.
Мкртчян отметила, что медицинские статистики рассчитали допустимое количество детей от одного донора, чтобы избежать встреч генетических родственников. Однако более серьезная проблема заключается в том, что при использовании биоматериала одного донора для нескольких семей повышается риск наследственных патологий из-за общих мутаций у носителей.