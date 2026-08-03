Эксперт Мкртчян высказала опасения по поводу повторного использования донорского биоматериала

Она подчеркнула, что это может привести к увеличению вероятности наследственных заболеваний у детей через два-три поколения.

Мкртчян отметила, что медицинские статистики рассчитали допустимое количество детей от одного донора, чтобы избежать встреч генетических родственников. Однако более серьезная проблема заключается в том, что при использовании биоматериала одного донора для нескольких семей повышается риск наследственных патологий из-за общих мутаций у носителей.