Эксперт Ратников: обязательное страхование зрителей не повлияет на стоимость билетов

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников поддержал идею обязательного страхования посетителей массовых мероприятий в России. Эта практика широко распространена в развитых странах и позволяет защитить здоровье и жизни людей, отметил эксперт в разговоре с Национальной Службой Новостей.
«Страхование рисков и возможных ущербов – это очень хорошая практика, ее необходимо реализовать и в нашей стране», — сказал собеседник сайта.
Специалист подчеркнул, что страхование существенно не повысит стоимость билетов, поскольку сборы минимальны. Инициатива направлена на повышение уровня общественной безопасности и должна стать частью цивилизованного подхода организации крупных культурных событий, резюмировал Ратников.
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