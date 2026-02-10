Эксперт РАНХиГС Тихонов сообщил о масштабной трансформации кофейного рынка с 1 июня 2026 года

С 1 июня 2026 года в системе «Честный знак» вводится обязательная маркировка на российском кофейном рынке. Об этом напомнил директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС) Анатолий Тихонов в беседе с «Известиями».
По его словам, соответствующие нововведения приведут к масштабной трансформации кофейного рынка. Тихонов выразил опасения, что 15–20% объема, который приходится на серый импорт и фальсификат, могут уйти в тень.
Потребители ощутят повышение цен. Хотя прямая стоимость маркировки незначительна, основной фактор — глобальный рост цен на арабику.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте