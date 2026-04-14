Эксперт РАНХиГС Тихонов отметил, что с марта яйца подорожали на 20% даже под надзором ФАС

На неделе с 31 марта по 6 апреля яйца, один из главных пасхальных продуктов, подорожали на 0,7%, несмотря на предупреждение Федеральной антимонопольной службы о недопустимости роста цен в периоды высокого спроса. Неделей ранее рост составил 1%, сообщил сайт KP.RU .

С начала 2026 года десяток яиц в среднем по стране прибавил в цене более 20%. Эксперты отмечают, что после резкого взлета стоимости в 2023 году (+60% за год) цены снижались, но в этом году тенденция изменилась.

По словам руководителя центра международного агробизнеса РАНХиГС Анатолия Тихонова, некоторое снижение цен возможно, но не везде и не на все категории. Пасхальные закупки в этом году оказались скромнее: многие семьи сократили количество покупаемых яиц, перейдя на более экономичную модель потребления.

Производители яиц находятся в сложном положении: затраты на логистику, оборудование и кадры растут, но покупатели не готовы платить по 120–130 рублей за десяток. В результате ситуация в отрасли будет неоднородной: одни птицефабрики могут снизить цены, особенно на бюджетные категории яиц, другие — попытаются их повысить. Однако многое зависит и от торговых сетей, которые не всегда следуют за производителями.