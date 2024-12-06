Эксперт РАНХиГС Тенишев заявил о необходимости преобразования туристического бизнеса в Хакасии

Власти Хакасии ввели туристический налог с минимальной ставкой 100 рублей с 2025 года. Однако этот бизнес нуждается в преобразовании, считает эксперт РАНХиГС при президенте Росси, сопредседатель Народного фронта республики Андрей Тенишев. Его слова приводит сайт «Государственные новости» .

По словам специалиста, в туристической сфере региона получилась неравная конкуренция. Это связано с тем, что в реестре классифицированных объектов зарегистрировано лишь 60 представителей, что составляет половину реально существующих в Хакасии организаций.

Кроме того, необходимо установить льготы по туристическому налогу для местных жителей. Это нужно сделать на уровне муниципалитетов, подчеркнул Тенишев.