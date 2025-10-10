Эксперт РАНХиГС Тенишев заявил, что цели программы «Чистый воздух» в Хакасии не будут достигнуты к 2036 году

Старые печи заменили на современные автоматизированные котлы в 246 частных домах на территории Абакана в рамках программы «Чистый воздух». До конца года запланирована установка еще 50 котлов. Однако таких темпов недостаточно для достижения цели по снижению выбросов вредных веществ вдвое к 2036 году, заявил эксперт РАНХиГС при президенте России Андрей Тенишев. Его слова привел сайт «Государственные новости» .

Как отметил специалист, замена печей позволила сократить выбросы на 230 тонн. На следующий год запланировано установить еще 824 котла, а к 2036 году — более 22 тысяч котлов в рамках проекта «Чистый воздух».

По словам Тенишева, ежегодно в атмосферу Абакана и Черногорска выбрасывается более 100 тысяч тонн вредных веществ. При текущих темпах установки котлов достижение цели программы представляется маловероятным, заключил эксперт.