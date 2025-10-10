Эксперт РАНХиГС Тенишев заявил, что цели программы «Чистый воздух» в Хакасии не будут достигнуты к 2036 году
Старые печи заменили на современные автоматизированные котлы в 246 частных домах на территории Абакана в рамках программы «Чистый воздух». До конца года запланирована установка еще 50 котлов. Однако таких темпов недостаточно для достижения цели по снижению выбросов вредных веществ вдвое к 2036 году, заявил эксперт РАНХиГС при президенте России Андрей Тенишев. Его слова привел сайт «Государственные новости».
Как отметил специалист, замена печей позволила сократить выбросы на 230 тонн. На следующий год запланировано установить еще 824 котла, а к 2036 году — более 22 тысяч котлов в рамках проекта «Чистый воздух».
По словам Тенишева, ежегодно в атмосферу Абакана и Черногорска выбрасывается более 100 тысяч тонн вредных веществ. При текущих темпах установки котлов достижение цели программы представляется маловероятным, заключил эксперт.