Эксперт РАНХиГС Тенишев заявил, что для развития ЦОДов в Хакасии нужна поддержка властей и инвесторов

Республика Хакасия обладает потенциалом для развития центров обработки данных (ЦОД), но ее удаленность создает проблемы с задержкой сигнала. Для успешного развития проекта необходимо сосредоточить усилия на узких задачах и получить государственную поддержку. Об этом заявил эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев, его слова привел сайт «Государственные новости» .

По мнению специалиста, Хакасия имеет значительные преимущества благодаря развитой энергетической инфраструктуре и благоприятному климату. Однако основная проблема заключается в том, что республика не является крупным телекоммуникационным узлом. Задержка сигнала до Москвы может составить 30–80 мс, что делает проект непригодным для задач, чувствительных ко времени отклика.

Тенишев заключил, что Хакасия может стать перспективным регионом для создания «энергоэффективного ЦОДа Сибири», но для этого потребуются поддержка властей и якорный инвестор.