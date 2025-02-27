Эксперт РАНХиГС Тенишев: Якутия отдает предпочтение хакасскому углю из-за цены

Совет Государственного собрания Республики Саха провел заседание, посвященное состоянию коммунального хозяйства региона. Подробнее сообщили «Государственные новости».
Как рассказал эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев, особое внимание депутатов привлек тот факт, что Якутия, обладая собственными запасами угля, предпочитает приобретать его в Хакасии из-за более высоких качественных характеристик и привлекательной стоимости.
По словам специалиста, объемы закупок угля из Хакасии относительно невелики и измеряются сотнями тысяч тонн. Однако проникновение конкурентов из другого региона на местный рынок вызывает беспокойство у властей республики.
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