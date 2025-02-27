Эксперт РАНХиГС Тенишев: Якутия отдает предпочтение хакасскому углю из-за цены

Как рассказал эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев, особое внимание депутатов привлек тот факт, что Якутия, обладая собственными запасами угля, предпочитает приобретать его в Хакасии из-за более высоких качественных характеристик и привлекательной стоимости.

По словам специалиста, объемы закупок угля из Хакасии относительно невелики и измеряются сотнями тысяч тонн. Однако проникновение конкурентов из другого региона на местный рынок вызывает беспокойство у властей республики.