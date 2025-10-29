Эксперт РАНХиГС Подольская посоветовала запрашивать официальный документ об отзыве из отпуска

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в разговоре с РИА «Новости» поделилась информацией о том, что сотрудник, которого пытаются принудительно привлечь к работе из отпуска, может запросить у руководства официальное решение об отзыве из отпуска и издании приказа о предоставлении неиспользованного времени отдыха в другие даты.

Специалист подчеркнула, что если начальство настаивает на работе, но не готово оформить документы, сотрудник имеет право пожаловаться в Роструд, комиссию по трудовым спорам или районный суд, отметил RT.

В заявлении в Роструд сотрудник может указать необходимость сохранения конфиденциальности обращения, добавила Подольская.