Эксперт РАНХиГС Подольская объяснила, что пропуск работы из-за задержки рейса могут признать прогулом

Отсутствие на рабочем месте из-за задержки авиарейса может быть расценено как прогул, если работник не уведомил заранее работодателя о возникшей проблеме. Об этом рассказала эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская в беседе с РИА «Новости» .

По ее словам, работодатель может вынести сотруднику выговор или замечание за невыход на работу без предупреждения, а также удержать часть заработной платы. Для подтверждения задержки рейса работник может предоставить справку из аэропорта или скриншот с сайта авиакомпании.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, таких как снежные бури, пожары или землетрясения, сотрудники имеют право не выходить на работу, уведомив об этом работодателя, добавили «Известия».