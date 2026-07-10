Эксперт РАНХиГС Абрамов посоветовал придерживаться простых стратегий при накоплении средств

В последнее время эксперты активно обсуждают темы накопления средств и изменений в банковской сфере. Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в разговоре с Lenta.Ru подчеркнул важность желания начать накапливать средства, а также надежности и простоты в подходе к этому процессу.

Абрамов отметил, что важно создать внутреннюю установку на накопление денег для непредвиденных случаев. Он советует разделить свои финансовые возможности и накопить на страховой резерв или пенсионные сбережения.

Экономист рекомендует придерживаться простых стратегий и не строить сложных комбинаций. Начать стоит с открытия депозитов в банках, а затем можно инвестировать в государственные облигации, фонды денежного рынка и облигации надежных эмитентов.

«Инвестировать в облигации можно через паевые фонды больших компаний, у которых есть низкая комиссия — не больше 0,7% от стоимости активов за управление», — привел слова эксперта сайт «Известия».

Кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал способ не оставаться без денег за несколько дней до зарплаты. Он призвал откладывать с каждой зарплаты 10% и класть эту сумму на отдельный счет сразу же после поступления дохода.