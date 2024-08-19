Эксперт РАН Шебалин заявил, что нельзя исключать вероятность повторных более сильных подземных толчков на Камчатке

По словам директора Института теории прогнозирования землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, недавнее землетрясение на Камчатке было значительным событием, хотя в этом регионе случаются и более интенсивные толчки. Об этом он рассказал сайту телеканала «Звезда» .

Эксперт отметил, что не стоит ожидать серьезной афтершоковой активности, поскольку в течение суток после землетрясения было зарегистрировано не так много ощутимых толчков. По его мнению, если продолжительных мощных афтершоков не будет, то вероятность еще более сильного землетрясения невелика.

Тем не менее, полностью исключать такую возможность нельзя. Шебалин также добавил, что произошедшее землетрясение может указывать на подготовку к еще более мощному сейсмическому событию.