Эксперт РАН Ровинская: для популяризации чтения следует активнее развивать региональные библиотеки

Чтобы привить интерес россиян, в особенности молодежи, к чтению, необходимо активнее развивать региональные библиотеки. Такое мнение выразила член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, многие люди в регионах не могут позволить себе покупать новые книги из-за их высокой стоимости. Особенно это касается новой, только что изданной и актуальной литературы современных авторов, сообщил RT.
Для решения проблемы стоит заменить архаичный книжный фонд в региональных библиотеках, отметила Ровинская.