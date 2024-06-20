Эксперт РАН Ровинская: для популяризации чтения следует активнее развивать региональные библиотеки

Чтобы привить интерес россиян, в особенности молодежи, к чтению, необходимо активнее развивать региональные библиотеки. Такое мнение выразила член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, многие люди в регионах не могут позволить себе покупать новые книги из-за их высокой стоимости. Особенно это касается новой, только что изданной и актуальной литературы современных авторов, сообщил RT.

Для решения проблемы стоит заменить архаичный книжный фонд в региональных библиотеках, отметила Ровинская.

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