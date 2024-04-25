Эксперт РАН Поддубко: бактерии с МКС в массовом количестве могут быть патогенными для человека | 360°

Общество 25 апреля 2024, 11:29 Эксперт РАН Поддубко: бактерии с МКС в массовом количестве могут быть патогенными для человека

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Бактерии-мутанты Enterobacter bugandensis, которые обнаружили на МКС, доставили из космоса на землю. В массовом количестве они могут быть патогенными для человека, сообщила эксперт Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко в беседе со «Звездой».

«Если мы говорим о Земле, то только при условии сниженного иммунитета, это может быть слишком молодой организм с еще нестабильной иммунной системой или возрастной организм», — подчеркнула она.

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Отмечается, что бактерию нашли на борту МКС еще в 2018 году, на сегодняшний день открыты уже 13 штаммов. Из-за радиации она абсолютно непредсказуемо мутирует и несет угрозу для экипажа МКС.