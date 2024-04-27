Эксперт РАН Осокин не увидел смысла в отмене таможенного контроля для груза полярников | 360°

Общество 27 апреля 2024, 16:06 Эксперт РАН Осокин не увидел смысла в отмене таможенного контроля для груза полярников

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В России с 1 мая освобождаются от пограничного и таможенного контроля самолеты, доставляющие грузы для полярных экспедиций. В этом нововведении особо смысла нет, сообщил замдиректора Института географии РАН Николай Осокин в беседе с «Ридусом».

По его словам, таможенники всегда относились к грузам для полярников «с пониманием», и от задержек на таможне те особо не страдали. Сейчас подобные проблемы возникают при пересечении границ других государств.

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Отмечается, что новая мера должна способствовать дальнейшему изучению и освоению арктических регионов России.