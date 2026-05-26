Эксперт РАН Бабаев указал на схожесть восприятия «мироустройства» Россией и КНР

Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул, что совпадение взглядов на мироустройство является ключевым фактором для развития стратегического сотрудничества между странами.

По его словам, между США и Китаем, а также между США и Европой существуют серьезные расхождения во взглядах, что наглядно проявилось за последний год. В то же время Россия и Китай демонстрируют близость позиций по вопросам будущего мироустройства.

Это сходство идеологических принципов и подходов, по мнению эксперта, создает прочную основу для построения долгосрочных отношений и позволяет странам эффективно планировать и реализовывать дальнейшие совместные шаги.