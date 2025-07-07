Эксперт «Работы.ру» Санина рассказала, что в 2026 году будет несколько возможностей продлить отпуск праздниками

Недавно министерство труда России представило проект календаря праздничных дней на следующий год. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT подчеркнула, что при организации отпуска важно учитывать, какие дни будут выходными, а какие — рабочими.

Согласно документу, в 2026 году будет 249 рабочих и 116 выходных дней. Больше всего рабочих дней — по 23 — придется на июль, сентябрь и декабрь.

Как отметила Санина, наиболее выгодными вариантами для отдыха будут те, которые позволяют продлить праздничные дни, используя меньшее количество дней отпуска, написал сайт «Сова».

Специалист привела в пример отдых с 24 по 27 февраля. Так, можно отдохнуть девять дней, использовав только четыре дня отпуска. Аналогичная ситуация складывается, если оформлять отдых с 10 по 13 марта, с 12 по 15 мая, а также с 8 по 11 июня.