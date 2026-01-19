Эксперт «Работы.ру» Санина рассказала, что получить отгул за переработки можно по соглашению сторон

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT о правилах привлечения сотрудников к сверхурочной работе.

По словам эксперта, трудовое законодательство предусматривает несколько условий для этого. Прежде всего, руководитель должен получить письменное согласие подчиненного на переработку. Исключением являются сотрудники экстренных служб, которых периодически привлекают для устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

Санина напомнила, что согласно статье 152 ТК РФ, переработки оплачиваются в повышенном размере: первые два часа — минимум в полуторном, далее — в двойном. Расчет производится на основе реального заработка, если иное не закреплено в локальных актах компании.

Также специалист отметила, что вместо денег можно взять отгул, но его продолжительность не может быть меньше времени переработки. Важно помнить, что такая замена возможна только по взаимному соглашению сторон.

«Если работодатель отказывается платить, защитить свои права можно через трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Главным доказательством правоты работника в таких спорах станет подписанное письменное согласие на дополнительные работы», — заключила специалист.