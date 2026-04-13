Эксперт «Работы.ру» Санина посоветовала проводить личные беседы с сотрудниками при сокращении штата

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT , что сотрудника можно уволить в случае сокращения штата или за неэффективность.

Когда компания вынуждена сократить сотрудников по экономическим или другим причинам, работники оказываются в роли пострадавших, несмотря на хорошую работу. В такой ситуации важно быть честным с ними.

Санина рекомендует не использовать массовые рассылки или сообщения в мессенджерах, а проводить личные беседы руководителя с сотрудником. Она советует объяснять причины увольнения максимально прозрачно и помогать уволенным, например, составляя качественное рекомендательное письмо.

Эксперт подчеркнула, что увольнение одних сотрудников всегда влияет на моральный дух остальных. Поэтому важно, чтобы команда, которая остается в компании, узнала об изменениях от руководства, а не из слухов.

Если сотрудник не справляется с обязанностями, увольнение не должно быть для него неожиданностью. В этом случае Юлия Санина рекомендует проводить серию встреч по обратной связи и использовать конкретику, например, список просроченных дедлайнов или невыполненных KPI.

По словам эксперта, увольнение — это всегда стресс для работника. Задача руководителя — помочь ему пройти через стадии отрицания и гнева к принятию. Если это сделать профессионально, бывший сотрудник может стать лояльным представителем компании на рынке.