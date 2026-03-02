Эксперт «Работы.ру» Санина отметила, что можно отказаться от командировки, если она выходит за рамки трудового договора

Существуют определенные категории сотрудников, которых по закону нельзя отправить в командировку. Среди них — беременные женщины, несовершеннолетние работники и люди с инвалидностью, если медицинские показания запрещают им такие нагрузки. Об этом в беседе с RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она также пояснила, что есть работники, которые вправе отказаться от командировки. К ним относятся матери детей до трех лет, одинокие родители с детьми до 14 лет и сотрудники, ухаживающие за больными родственниками (при наличии медицинских показаний).

Кроме того, любой работник может отказаться от поездки, если задание выходит за рамки его трудового договора. Например, если в договоре указано, что работа не предполагает разъездов или задача не входит в круг обязанностей сотрудника, отказ будет абсолютно законным.

«Командировки — это нормальная рабочая практика, но и у работника, и у работодателя есть четкие права и обязанности, которые лучше знать заранее, чтобы не попасть впросак», — заключила Санина.