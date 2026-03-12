Эксперт «Работы.ру» Санина объяснила, что для замены старой техники на работе нужна служебная записка

Для замены устаревшей техники необходимо составить служебную записку на имя руководителя. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работы.ру» Юлия Санина в беседе с RT .

По ее словам, составить соответствующий документ вправе любой сотрудник, однако обычно подобные задачи решают специалисты по закупкам.

«Руководитель обязан рассмотреть такую записку, но решение о замене техники принимает по своему усмотрению», — отметила эксперт.

Адвокат Михаил Салкин добавил, что работник не может требовать от руководителя определенной модели или года выпуска техники.